Tibet Huayu Mining: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

03.11.26 06:35 Uhr

Tibet Huayu Mining lud am 31.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,750 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 330,2 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 49,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 656,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net