DAX22.363 +0,3%Est505.522 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0100 +6,0%Nas20.948 -2,2%Bitcoin58.847 +2,4%Euro1,1484 -0,2%Öl114,8 +0,2%Gold4.558 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- Bayer: EU-Freigabe für Finerenon erhalten -- Novo Nordisk, SAP, Siemens Energy, Berkshire, Rüstung, Öl-Aktien, CrowdStrike, Amazon, Aluminium-Aktien im Fokus
Top News
Noch bis 31. März durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile Noch bis 31. März durchstarten: finanzen.net ZERO schenkt dir 50 €, 1 Lufthansa-Aktie und 2 ETF-Anteile
All deine Investments an einem Ort. All deine Investments an einem Ort.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Tichanowskaja: EU-Sanktionen gegen Belarus nicht lockern

30.03.26 14:00 Uhr

VILNIUS (dpa-AFX) - Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja hält eine Lockerung von EU-Sanktionen gegen ihr Heimatland für den falschen Weg und weist entsprechende US-Forderungen zurück. "Wir stehen in ständigem Austausch mit unseren amerikanischen Partnern und drängen sie, keinen Druck auf die EU-Länder, insbesondere Litauen, auszuüben, die europäischen Sanktionen aufzuheben", sagte Tichanowskaja litauischen Medienberichten zufolge in Vilnius. "Uns allen ist klar, dass beispielsweise die Aufhebung der Sanktionen gegen Kalidünger das Regime nur stärken und zusätzliche Mittel für Repressionen und den Krieg in der Ukraine bereitstellen würde."

Wer­bung

Tichanowskaja reagierte damit auf Äußerungen des Sondergesandten John Coale, der Litauen zuletzt aufgefordert hatte, wieder den Transit belarussischer Düngemittel aufzunehmen und ein hochrangiges Treffen mit der autoritären Führung in Minsk abzuhalten. Coale hatte zudem davon gesprochen, dass es Vorbereitungen für einen möglichen Besuch des belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenkos in Washington gebe. US-Präsident Donald Trump schrieb auf seiner Plattform Truth Social, er freue sich darauf, mit Lukaschenko am nächsten Treffen des Friedensrats teilzunehmen.

Belarus lässt politisch Gefangene frei, die USA lockern Sanktionen

Belarus gilt als wichtiger Produzent von Düngemitteln und kann nun wieder mit den USA handeln, nachdem Washington im Gegenzug für die Freilassung von politischen Gefangenen die Sanktionen zuletzt gelockert hat. Die EU verlängerte ihre Strafmaßnahmen gegen Belarus dagegen erst kürzlich um zwölf Monate - und sollte dem US-Beispiel Tichanowskaja zufolge nicht folgen.

"Präsident Trump hat genug Einfluss, um den Belarussen zur Freilassung aller politischen Gefangenen zu verhelfen. Wir bitten die Europäer jedoch, ihre stärksten Trümpfe für bedeutendere Schritte aufzusparen. Denn obwohl die Freilassung politischer Gefangener unsere Priorität ist, ist es unsere Aufgabe, das gesamte Land zu befreien", betonte Tichanowskaja und appellierte an die europäischen Partner, konsequent zu bleiben.

Wer­bung

Lukaschenko ist der engste Verbündete von Kremlchef Wladimir Putin. Er hatte sein Land 2022 auch als Aufmarschgebiet für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zur Verfügung gestellt./awe/DP/stw