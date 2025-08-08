Ticon Industrial Connection legte Quartalsergebnis vor

Ticon Industrial Connection hat am 08.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,27 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,56 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,80 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

