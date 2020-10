Tiefe Gräben bei Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst

POTSDAM (dpa-AFX) - Mit auseinanderklaffenden Positionen sind Arbeitgeber und Gewerkschaften in eine neue Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst gestartet. Verhandelt wird um das Gehalt von über zwei Millionen Beschäftigten der Kommunen und des Bundes. Die Gewerkschaften schlossen am Donnerstag vor Beginn der Gespräche in Potsdam weitere Streiks nicht aus. Verdi-Chef Frank Werneke sagte, die Vorstellungen lägen noch deutlich auseinander.

Der Vorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, teilte mit, er sei auch für den Fall gewappnet, dass die Verhandlungsrunde bis Montag dauere. Der Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber, Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge, sagte: "Wenn es einen Tag länger dauert - ok. Aber wir wollen uns einigen." Eigentlich ist die Verhandlungsrunde bis Freitag angesetzt./bw/DP/mis