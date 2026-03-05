DAX23.424 -1,6%Est505.666 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9500 -6,8%Nas22.436 -1,4%Bitcoin59.373 -2,7%Euro1,1569 -0,3%Öl90,55 +7,4%Gold5.093 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX verliert -- Wall Street tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis Das waren die 10 größten NFT-Flops der Promis
Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial? Tesla-Konkurrenten im Vergleich: CATL vs. BYD - welche Aktie hat mehr Potenzial?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Tiefgreifender Umbau?

Oracle-Aktie schwächelt: Offenbar Job-Kahlschlag zugunsten von KI-Offensive geplant

06.03.26 15:32 Uhr
NYSE-Titel Oracle-Aktie leichter: Massiver Job-Kahlschlag für KI? Das plant Oracle jetzt | finanzen.net

Oracle steht offenbar vor einem strategischen Umbau: Angeblich prüft das Unternehmen den Abbau von tausenden Arbeitsplätzen, um seine enormen KI-Investitionen zu finanzieren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oracle Corp.
133,68 EUR 0,34 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Oracle denkt offenbar über massiven Stellenabbau nach
• Sparmaßnahme angesichts milliardenschwerer KI-Wette
• Offizielle Informationen womöglich bei Bilanzvorlage in kommender Woche

Wer­bung

Nach Block denkt nun offenbar mit Oracle der nächste US-Konzern wegen KI über gewaltige Stellenstreichungen nach - wenn auch aus einem etwas anderen Grund. So prüft der US-Technologiekonzern laut Medienbrichten offenbar eine kräftige Reduzierung seiner derzeit rund 162.000 Mitarbeiter, um die enormen Investitionen in künstliche Intelligenz und Cloud-Infrastruktur zu finanzieren.

Milliardenwette auf KI-Infrastruktur kostet womöglich tausende Jobs

Hintergrund der möglichen Stellenstreichungen ist laut einem Bericht von "Reuters" die aggressive Expansionsstrategie von Oracle im Bereich KI. Der Konzern, der traditionell vor allem für Datenbanksoftware bekannt ist, investiert derzeit massiv in neue Rechenzentren, Hochleistungsserver und Cloud-Kapazitäten, um sich im Wettbewerb mit großen Technologieanbietern zu positionieren. KI-Workloads gelten dabei als besonders lukratives Segment, weil sie langfristige und sehr rechenintensive Infrastrukturverträge mit sich bringen. Die Investitionsausgaben dürften dadurch allerdings laut Unternehmensangaben aus dem Dezember im Geschäftsjahr 2026 um mehrere Milliarden US-Dollar höher ausfallen, als ursprünglich geschätzt. Laut der Nachrichtenagentur versuche Oracle deshalb, an anderer Stelle Kosten einzusparen, um finanzielle Spielräume für die Infrastrukturprojekte zu schaffen.

In diesem Zusammenhang prüfen Unternehmensverantwortliche nun offenbar auch einen umfangreichen Stellenabbau. "Reuters" spricht von "tausenden" betroffenen Beschäftigten. Die Zahlen wurden bislang von Oracle jedoch nicht bestätigt.

Wer­bung

Von den Stellenstreichungen, die wohl bereits im März beginnen könnten, dürften mehrere Unternehmensbereiche sein betroffen, wie "Reuters" unter Berufung auf einen "Bloomberg"-Bericht schreibt. Unter anderem dürfte bei den Abteilungen deutlich an Personal gespart werden, bei denen das Unternehmen erwartet, dass sie aufgrund von KI ohnehin schrumpfen werden. Zudem habe der US-Konzern auch damit begonnen, bestehende Stellenausschreibungen für die Cloud-Abteilung zu prüfen. In der Folge dürften sich Neueinstellungen deutlich verlangsamen oder könnten sogar ganz gestoppt werden.

Anleger zuletzt bei Oracle-Aktie skeptisch angesichts hoher Investitionen

Konkrete Informationen zu einem möglichen Job-Kahlschlag könnte Oracle eventuell am kommenden Dienstag gemeinsam mit seiner Quartalsbilanz für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegen. Analysten erwarten im Schnitt ein Umsatzplus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, dürften aber vor allem den freien Cashflow genau unter die Lupe nehmen. Denn Großkunden aus der KI-Industrie, die enorme Rechenleistung für das Training und den Betrieb moderner KI-Modelle benötigen, sind ein wichtiger Treiber für das Geschäft von Oracle. Der Aufbau solcher Kapazitäten ist jedoch extrem kapitalintensiv.

Wer­bung

An der US-Börse NYSE steht die Oracle-Aktie aufgrund der massiven Investitionen daher auch seit längerem unter Druck und hat etwa seit Jahresbeginn 20,58 Prozent an Wert verloren. Im Freitagshandel an der NYSE zeigt sich das Papier nach vorbörslichen Gewinnen unfreundlich und verliert zeitweise 1,34 Prozent auf 152,13 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Oracle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Oracle

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Oracle

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Oracle Corp.

DatumRatingAnalyst
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
03.02.2026Oracle OverweightBarclays Capital
12.01.2026Oracle OverweightBarclays Capital
05.01.2026Oracle BuyUBS AG
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Oracle OverweightBarclays Capital
12.01.2026Oracle OverweightBarclays Capital
05.01.2026Oracle BuyUBS AG
12.12.2025Oracle KaufenDZ BANK
11.12.2025Oracle OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
05.01.2026Oracle Sector PerformRBC Capital Markets
11.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025Oracle NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Oracle HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2022Oracle SellGoldman Sachs Group Inc.
19.03.2019Oracle VerkaufenDZ BANK
17.09.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.01.2015Oracle SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Oracle Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen