Tiefpunkt erreicht?

Die TUI-Aktie rutscht weiter ab und markiert ein neues 52-Wochen-Tief. Geopolitische Risiken und schwächere Prognosen bestimmen weiterhin das Geschehen im Reisesektor.

• Neues 52-Wochen-Tief nach anhaltender Negativserie

• Iran-Konflikt zwingt TUI zu Prognosesenkung und mehr Unsicherheit

• Aktie inzwischen mehr als 35 Prozent unter dem Jahreshoch



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Die TUI-Aktie setzt ihre Negativserie zur Wochenmitte fort: Auf XETRA zeigt sich das Papier zeitweise 2,3 Prozent tiefer bei 6,19 Euro, fiel in der Spitze aber um 2,65 Prozent auf 6,17 Euro. Damit markiert das Papier ein neues 52-Wochen-Tief und verschärft den Abwärtstrend der vergangenen Tage und Wochen weiter. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Aktie fünf Tage am Stück nachgegeben und damit ein klares Zeichen für anhaltenden Verkaufsdruck geliefert.

Damit setzt sich die schwache Entwicklung der vergangenen Wochen fort, die zunehmend auch fundamental unterfüttert ist.

Ein Blick auf die jüngste Performance-Bilanz

Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus der TUI-Aktie inzwischen auf 30,1 Prozent. Besonders auffällig ist dabei die Dynamik der jüngsten Abwärtsbewegung, die den Titel aus einer zuvor stabileren Phase heraus nach unten gedrückt hat. Noch im Februar hatte die Aktie bei 9,55 Euro ein 52-Wochen-Hoch markiert, bevor sich das Sentiment spürbar eintrübte und eine anhaltende Korrektur einsetzte.

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Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass der Markt seine Erwartungen an das operative Umfeld deutlich nach unten angepasst hat und kurzfristig kaum positive Impulse einpreist.

Geopoltische Spannungen drücken den Kurs

Vom Jahreshoch ist die Aktie inzwischen rund 35,39 Prozent entfernt. Diese deutliche Korrektur spiegelt vor allem die zunehmenden Unsicherheiten rund um das Geschäftsumfeld wider. Wie Dow Jones Newswires Mitte April berichtete, hat TUI infolge des Iran-Konflikts seine Prognosen angepasst und rechnet beim bereinigten EBIT nur noch mit einem Wert zwischen 1,1 und 1,4 Milliarden Euro. Gleichzeitig wurde die Umsatzprognose vorerst ausgesetzt.

Hintergrund sind konkrete operative Belastungen sowie eine spürbare Zurückhaltung bei den Kunden. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten erschwert die Planungssicherheit und trifft damit einen zentralen Hebel des Geschäftsmodells. Für den Markt bedeutet das: Die Visibilität sinkt, und damit auch die Bereitschaft, höhere Bewertungen zu rechtfertigen.

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Diese Optionen haben Anleger jetzt

Angesichts der aktuellen Kursdynamik stehen Anleger vor einer klassischen Entscheidungsfrage. Der klare Abwärtstrend und das neue 52-Wochen-Tief sprechen kurzfristig gegen ein vorschnelles Engagement, da sich bislang keine stabile Bodenbildung abzeichnet.

Gleichzeitig könnte genau diese Schwächephase für antizyklisch orientierte Investoren interessant werden, sofern sie davon ausgehen, dass die geopolitischen Belastungen temporär bleiben und sich die Nachfrage mittelfristig stabilisiert. In diesem Fall ließe sich die aktuelle Bewertung als Einstiegschance interpretieren.

Kurzfristig agierende Anleger dürften hingegen vor allem auf technische Signale achten und eine Stabilisierung abwarten. Ohne klare Gegenbewegung bleibt das Risiko bestehen, dass sich der Abwärtstrend weiter fortsetzt und neue Tiefs getestet werden.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.