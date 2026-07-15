Asiens Börsen mehrheitlich im Minus: Schwache Chipwerte ziehen KOSPI nach unten - auch Nikkei tiefrot

Tiefrote Vorzeichen

16.07.26 07:18 Uhr

Ein Ausverkauf bei Chipwerten schickt eine der wichtigsten Börsen Asiens auf Talfahrt, während Hongkong sich klar absetzt.

Der Kospi bricht am Donnerstag um fast sieben Prozent ein

Samsung und SK hynix führen den Ausverkauf bei Chipwerten an

Der Hang Seng hebt sich dank Alibaba und Tencent klar vom Trend ab

Werbung

Ein breiter Ausverkauf bei Chipwerten schickt die Börsen in Ostasien am Donnerstag mehrheitlich auf Talfahrt. So verliert der Nikkei 225 zeitweise kräftige 2,92 Prozent auf 66.746,88 Punkte. Der Shanghai Composite gibt derweil 0,82 Prozent auf 3.923,20 Zähler nach. Vor allem der südkoreanische KOSPI bricht mit minus 6,41 Prozent auf 6.817,72 Einheiten kräftig ein, während sich Hongkongs Hang Seng dank Kursgewinnen bei Technologiewerten außerhalb der Chipbranche mit plus 1.93 Prozent auf 25.157,56 Punkte klar absetzt.

Der technologielastige KOSPI gibt damit den Verlusten den kompletten Vortagesgewinn wieder ab. Zeitweise musste der Handel in Seoul wegen zu starker Kursausschläge pausiert werden, wie schon des Öfteren in den vergangenen Wochen.

Chip-Sorgen und Iran-Krieg belasten die Stimmung

Hinter dem Ausverkauf steht laut Händlern die wachsende Sorge, dass die KI-getriebene Rally bei Halbleiterwerten zu weit gelaufen ist, zumal Chipaktien inzwischen ein historisch hohes Gewicht in den wichtigsten Indizes ausmachen. In Seoul brechen Samsung Electronics und SK hynix ein, beide Werte zusammen stellen die Hälfte der KOSPI-Gewichtung.

Werbung

Zusätzliche Vorsicht sorgt der Blick auf die noch im Tagesverlauf anstehenden Quartalszahlen von TSMC sowie auf das Zahlenwerk von SK hynix am 22. Juli.

Belastend wirken zudem die fortgesetzten Angriffe im Iran-Krieg, auch wenn die Ölpreise darauf zuletzt nicht weiter zulegen. Dazu hat die koreanische Notenbank die Zinsen erstmals seit dreieinhalb Jahren angehoben, der Leitzins liegt nun bei 2,75 Prozent nach einem von Marktteilnehmern erwarteten Schritt um 25 Basispunkte.

Alibaba und Tencent tragen Hongkong, Hyundai mit Zukauf

Getragen wird die Gegenbewegung in Hongkong von Kursgewinnen bei Technologiewerten außerhalb der Chipbranche. Alibaba legt nach bereits deutlichen Gewinnen am Vortag um knapp fünf Prozent zu, Tencent gewinnt gut drei Prozent. Für Hyundai Motor geht es dagegen um dreieinhalb Prozent nach unten: Der Autobauer übernimmt die restlichen Anteile der Softbank Group an Boston Dynamics und damit die vollständige Kontrolle über das Robotikunternehmen, nachdem Softbank eine vertragliche Verkaufsoption gezogen hat. Finanzielle Details zu dem Deal wurden nicht genannt.

Werbung

Im weiteren Handelsverlauf dürfte vor allem der Blick auf die TSMC-Zahlen zeigen, ob die Sorge um eine überhitzte Chip-Rally berechtigt ist oder die Erholung in Hongkong auch auf den Rest der Region überspringt.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net mit Material von Dow Jones Newswires

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: Depot bei finanzen.net zero eröffnen und Samsung ab 0 Euro Ordergebühr handeln.