Hoher Quartalsverlust: Corona-Krise trifft Nike überraschend stark und setzt auch adidas-Aktien unter Druck - Goldman hebt Kursziel an

Im abgelaufenen Geschäftsquartal (bis Ende Mai) fiel unterm Strich ein Verlust von 790 Millionen Dollar (704 Mio Euro) an, wie der adidas -Rivale am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte Nike noch 989 Millionen Dollar verdient.

Die Erlöse brachen um 38 Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar ein, vor allem aufgrund der vorübergehenden pandemiebedingten Schließung zahlreicher Filialen weltweit. Das digitale Geschäft mit Online-Verkäufen legte zwar um 75 Prozent zu, das reichte jedoch nicht, um die Einbußen im lahmgelegten Einzelhandel zu kompensieren.

Die Quartalszahlen fielen deutlich schlechter aus, als von Analysten erwartet. An der Wall Street war mit einem Umsatz von rund 7,4 Milliarden Dollar und mit schwarzen Zahlen gerechnet worden. Entsprechend ernüchtert reagierten Anleger auf die Ergebnisse, die Aktie verzeichnete nachbörslich deutliche Kursverluste.

Mittlerweile haben die Belastungen durch die Corona-Pandemie nach Angaben des Unternehmens aber schon wieder stark nachgelassen. Rund 90 Prozent der Nike-Filialen rund um den Globus seien inzwischen wieder geöffnet. Der Konzern setzt jetzt darauf, dass die starke Dynamik beim Online-Verkauf anhält, während das Filialgeschäft mit dem Ende der Lockdown-Maßnahmen wieder in Fahrt kommt.

Nun sei die Zeit, Nikes besondere Stärken und Ressourcen auszuspielen, sagte Vorstandschef John Donahoe. "Wir sind einzigartig positioniert, um Wachstum zu erzielen." Allerdings verhagelte die Corona-Krise dem ansonsten sehr erfolgsverwöhnten US-Unternehmen auch die Jahreszahlen gründlich. Im gesamten abgelaufenen Geschäftsjahr fielen die Erlöse um vier Prozent auf 37,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sank sogar um 37 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike nach den Zahlen von 96 auf 110 US-Dollar angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Quartalsergebnis des Sportartikelehestellers sei von unerwartet guten Umsatztrends bestimmt gewesen, schrieb Analystin Alexandra Walvis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beschleunigte Digitalisierung sei zu begrüßen.

Ein laut Händlern unerwarteter Quartalsverlust des US-Sportartikelherstellers hat am Freitag die Aktien von Nike im frühen Handel an der NYSE um 3,62 Prozent auf 97,73 US-Dollar runtergeschickt und auf die Papiere des Rivalen adidas abgefärbt. Die Aktien des DAX 30 -Konzerns fallen via XETRA zeitweise 0,59 Prozent auf 236,60 Euro.

Es sei immerhin der erste Verlust von Nike in mehr als zwei Jahren, hieß es am Markt. Die Virus-Pandemie macht den Sportwaren- wie auch den Luxusgüterkonzernen zu schaffen. Viele Läden mussten im Zuge der Abriegelungen der Wirtschaft und der Einschränkungen des gesellschaftichen Lebens geschlossen werden.

Die adidas-Anteile hatten sich bis Anfang Juni von ihrem Corona-Krisentief recht gut erholt bis auf 265,60 Euro, kamen zuletzt aber kaum vorwärts. Auch die Sorge vor einer zweiten Coronavirus-Welle hemmt die Kursentwicklung.

