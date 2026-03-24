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Heute im FokusWidersprüngliche Signale über möglichen Atom-Deal: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa verlängert Flugstopp in den Nahen Osten -- DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus
EU und Australien mit Freihandelsabkommen. TotalEnergies-Aktie beendet Engagement bei US-Windkraft auf See. Imperial Brands-Aktie: Reemtsma schließt Werk Langenhagen. EU-Automarkt mit leichtem Plus im Februar. INDUS erwartet moderates Wachstum. Drägerwerk zahlt mehr Dividende. Nagarro bei Zielen verhalten.
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