Die Schweizer Börse SIX hat 2025 wie angekündigt einen hohen Verlust erlitten. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Widersprüngliche Signale über möglichen Atom-Deal: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen mit Erholung -- Lufthansa verlängert Flugstopp in den Nahen Osten -- DroneShield, Rheinmetall, SAP im Fokus EU und Australien mit Freihandelsabkommen. TotalEnergies-Aktie beendet Engagement bei US-Windkraft auf See. Imperial Brands-Aktie: Reemtsma schließt Werk Langenhagen. EU-Automarkt mit leichtem Plus im Februar. INDUS erwartet moderates Wachstum. Drägerwerk zahlt mehr Dividende. Nagarro bei Zielen verhalten.

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