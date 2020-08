Société Générale-Aktie deutlich tiefer: Société Générale überrascht mit Milliardenverlust im 2. Quartal

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich - Siemens Healthineers bestätigt Milliardenkauf -- Commerzbank will Führungskrise lösen -- Stabilus, MTU im Fokus

Knorr-Bremse liefert Einstiegssysteme für Londoner U-Bahn. BVB-Aktie: Man United will Ablöse für Sancho anscheinend in Raten zahlen. Varta und Samsung bauen Zusammenarbeit nach Streitbeilegung aus. Bauer beendet Tiefbohr-JV mit Schlumberger wegen geringem Ölpreis. Milliardenschwere Patentklage gegen Apple in China. Fed-Vertreter Kashkari schlägt "wirklich harten" Lockdown in USA bis zu sechs Wochen vor. Société Générale überrascht mit Milliardenverlust.