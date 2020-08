Société Générale überrascht mit Milliardenverlust im 2. Quartal

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Siemens Healthineers bestätigt Milliardenkauf -- Sparpaket laut Daimler-Betriebsrat erst der Anfang -- RWE & Nordex im Fokus

Verkaufsgespräche zwischen Microsoft und TikTok pausieren offenbar - Trump will TikTok in den USA verbieten. EU-Kommission will sich Corona-Impfstoff von Sanofi sichern. Nach großem Twitter-Hack 17-jähriger 'Drahtzieher' festgenommen. Tesla könnte mit neuer Fabrik schneller als in China sein. Fitch senkt Ausblick für Kreditwürdigkeit der USA auf negativ.