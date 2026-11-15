TIER IV: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
TIER IV hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 129,240 JPY. Im Vorjahr waren -75,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,84 Prozent auf 8,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf TIER IV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TIER IV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen