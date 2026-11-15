TIER IV: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 33,84 Prozent auf 8,58 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 129,240 JPY. Im Vorjahr waren -75,550 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

TIER IV hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf TIER IV

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TIER IV

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung