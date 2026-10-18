Tiger Logistics (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Tiger Logistics (India) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tiger Logistics (India) 0,830 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite standen 2,25 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,69 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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