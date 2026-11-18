BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Österreich wollen sich dafür einsetzen, dass das Europageschäft der Videoplattform TikTok in europäische Hände kommt. Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer sowie der österreichische Digitalstaatssekretär Alexander Pröll kündigten dazu eine gemeinsame Initiative an. Ziel sei es, eine europäische Eigentümerstruktur für das Geschäft der Plattform des chinesischen Anbieters Bytedance in Europa zu schaffen und damit die Kontrolle über Daten und Algorithmen zu sichern.

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"Aus diesen Gründen sind wir für eine Initiative zur Europäisierung von TikTok", erklärten die beiden Politiker in einer gemeinsamen Mitteilung. Alle europäischen Staaten seien eingeladen, sich der Allianz anzuschließen.

Sorge um Daten und Einfluss auf Meinungsbildung

Weimer hatte bereits im Februar 2026 bei der Chefredaktionskonferenz der Deutschen Presse-Agentur vorgeschlagen, das Europageschäft von TikTok in europäische Hände zu legen. Als mögliche Lösung hatte er damals ein Konsortium europäischer Medienunternehmen ins Gespräch gebracht. Mit Österreich hat Deutschland nun einen ersten Partner für den Vorstoß gewonnen.

Weimer und Pröll begründeten ihre Initiative unter anderem mit Bedenken zum Datenschutz und dem Einfluss großer Plattformen auf die öffentliche Meinungsbildung. Da TikTok zum chinesischen Konzern ByteDance gehöre, sei weiterhin unklar, in welchem Umfang der chinesische Staat auf die Daten europäischer Nutzer zugreifen könne, hieß es.

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Große Plattformen beeinflussten durch ihre Empfehlungsalgorithmen maßgeblich, welche Inhalte Menschen zu sehen bekämen und wie weit diese verbreitet würden. Eine europäische Eigentümerstruktur solle deshalb nicht nur die Kontrolle über Nutzerdaten, sondern auch über die technologische Infrastruktur der Plattform ermöglichen.

Vorbild USA

In den USA hatte der chinesische TikTok-Mutterkonzern ByteDance im Januar eine Vereinbarung zur Gründung eines mehrheitlich in US-Besitz befindlichen Gemeinschaftsunternehmens für das amerikanische Geschäft der Plattform abgeschlossen. Zuvor hatte ein US-Gesetz einen Eigentümerwechsel verlangt.

Auch in der europäischen Medienbranche gibt es Interesse an einer solchen Lösung. Der Medienkonzern Axel Springer hatte im Oktober mitgeteilt, dass er bereit gewesen wäre, sich an einem europäischen Modell für TikTok zu beteiligen. Springer-Chef Mathias Döpfner hatte Weimers Vorstoß zuvor in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur ausdrücklich unterstützt./svv/DP/mis