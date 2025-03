Tiktok startet Onlineshop in Deutschland

BERLIN (dpa-AFX) - Tiktok-Nutzer in Deutschland können in der Video-App künftig auch einkaufen. Der Shop soll am kommenden Montag starten, wie das Unternehmen bekanntgab. Die Tiktok-App ist hierzulande schon länger erhältlich, die Shopping-Funktionen sind aber jetzt erst verfügbar.

Tiktok ist eine der größten Social-Media-Plattformen und gehört dem Konzern Bytedance, der seine Zentrale in China hat. Ein Algorithmus entscheidet, welche Videos die Nutzer angezeigt bekommt. Er lernt unter anderem daraus, welche Clips sie sich angesehen haben, um ähnliche Beiträge auszuwählen. Nutzer können kurze Videos erstellen, teilen und bald auch Produkte kaufen, die in Videos oder Livestreams präsentiert werden. Der Kaufprozess ist in die App integriert, die Zahlungsdaten sind hinterlegt, eine Verlinkung zum Shop des Anbieters ist nicht nötig.

Tiktok wird zum digitalen Marktplatz

Bereits heute entdecken nach Unternehmensangaben 67 Prozent der Nutzer Produkte und Marken auf Tiktok. Max Burianek, der für den deutschen Tiktok-Shop verantwortlich ist, sagt: "Der Shop führt das jetzt zu einem nahtlosen Erlebnis zusammen." Vom Stöbern, Informieren und Aussuchen über den Kauf bis hin zum Teilen der Erlebnisse mit dem Produkt. "Formate wie Video oder Live bieten die Möglichkeit, viel mehr Informationen zu vermitteln, als es eine statische Produktseite kann", so Burianek. Mode zum Beispiel könne zu Hause ganz anders aussehen als auf Fotos.

Tiktok kam nach eigenen Angaben zuletzt auf 24,2 Millionen monatliche Nutzer in Deutschland. In einigen Ländern wie den USA, Großbritannien, Irland und Spanien kann bereits länger in der App eingekauft werden. Auch in Frankreich und Italien soll der Shop in der kommenden Woche starten./cr/DP/mis