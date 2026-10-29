Tile Shop: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tile Shop hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 77,4 Millionen USD – eine Minderung von 6,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 83,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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