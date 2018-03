Tillerson: Kehre ins Privatleben zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Rex Tillerson hat nach seinem Rauswurf am Dienstag angekündigt, jetzt "ins Privatleben" zurückzukehren. Er werde noch am Dienstag die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter John Sullivan übergeben und bis zu seinem endgültigen Ausscheiden Ende März mit seinem designierten Nachfolger bei der Amtsübergabe zusammenarbeiten, sagte Tillerson in Washington weiter. Er nannte die Fortschritte in der Korea-Politik als eine der größten Errungenschaften seiner wenig mehr als ein Jahr dauernden Amtszeit.

US-Präsident Donald Trump hatte Tillerson zuvor entlassen und den bisherigen CIA-Chef Mike Pompeo zum Nachfolger ernannt./dm/DP/tos