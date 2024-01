Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag gefragt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,31 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte um 01:59 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 2,31 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 2,50 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,45 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.311.811 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD an. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 55,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 35,07 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 04.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,13 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 176,95 USD im Vergleich zu 153,21 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.01.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 -0,204 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

