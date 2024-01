Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagvormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,31 USD.

Um 01:59 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 2,31 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 2,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,45 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 28.311.811 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Bei 3,59 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 35,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 54,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 176,95 USD – ein Plus von 15,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 153,21 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.01.2024 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.01.2025 dürfte Tilray (ex Aphria) die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,204 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

