Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 1,86 USD.

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,6 Prozent auf 1,86 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 14.945 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD an. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 93,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 24,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 193,77 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 144,14 USD umgesetzt.

Am 03.04.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

