Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag im Bullenmodus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 5,5 Prozent auf 1,93 USD.

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 5,5 Prozent auf 1,93 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,94 USD aus. Bei 1,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Bisher wurden heute 4.585.254 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,59 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 86,01 Prozent zulegen. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 22,28 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2024 erwartet.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

