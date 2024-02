Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) legt am Vormittag zu

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 1,74 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 1,74 EUR zu. Bei 1,74 EUR erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,71 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.064 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,28 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2023. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 88,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,22 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 09.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 193,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,14 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.04.2024 erfolgen.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

