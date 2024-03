Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittag gestärkt

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Tilray (ex Aphria)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 1,62 EUR nach oben.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1,62 EUR. Bei 1,63 EUR erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,61 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167.909 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 13.09.2023 markierte das Papier bei 3,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 99,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 18,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Tilray (ex Aphria) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 09.01.2024 äußerte sich Tilray (ex Aphria) zu den Kennzahlen des am 30.11.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 193,77 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 144,14 USD umgesetzt worden waren.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 03.04.2024 präsentieren.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

