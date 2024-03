Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 1,73 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 0,3 Prozent auf 1,73 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 1,71 USD. Mit einem Wert von 1,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.871.335 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 97,10 Prozent Luft nach oben. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 13,04 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 09.01.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,07 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 193,77 USD, während im Vorjahreszeitraum 144,14 USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 03.04.2024 erwartet.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

