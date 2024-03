Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,3 Prozent auf 1,62 EUR.

Um 09:21 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 1,62 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,61 EUR. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.873 Stück gehandelt.

Am 13.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,24 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 50,06 Prozent niedriger. Bei 1,37 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Tilray (ex Aphria) mit einem Umsatz von insgesamt 193,77 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 144,14 USD erwirtschaftet worden waren, um 34,44 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 03.04.2024 terminiert.

Im Durchschnitt gehen Experten davon aus, dass Tilray (ex Aphria) ein EPS von 0,000 USD je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie gibt an der NASDAQ nach: Tilray bleibt weiter in der Verlustzone

Ausblick: Tilray (ex Aphria) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse