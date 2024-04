Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Nachmittag ins Minus

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,8 Prozent auf 2,38 USD abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Minus bei 2,38 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,33 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.071.403 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 3,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.09.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 43,16 Prozent zulegen. Am 22.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,84 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 09.01.2024 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,07 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) ebenfalls -0,11 USD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 193,77 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 144,14 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 09.04.2024 erwartet. Schätzungsweise am 15.04.2025 dürfte Tilray (ex Aphria) die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,221 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

