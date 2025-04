Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag höher

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,661 USD.

Um 15:51 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 0,661 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bisher bei 0,670 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,658 USD. Zuletzt wechselten 165.145 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,965 USD erreichte der Titel am 05.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 77,707 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2025 auf bis zu 0,578 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 14,419 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.01.2025 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 210,95 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,77 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 14.04.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2025 einen Verlust in Höhe von -0,185 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tilray-Aktie fällt: Tilray kann Verluste etwas reduzieren - Umsatz aber unter Erwartungen