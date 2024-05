Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) mit herben Abschlägen am Mittwochnachmittag

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 14,8 Prozent auf 2,11 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 14,8 Prozent auf 2,11 USD. Bei 2,10 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,31 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.316.513 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -1,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Tilray (ex Aphria) im vergangenen Quartal 188,34 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tilray (ex Aphria) 145,59 Mio. USD umsetzen können.

Am 24.07.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,288 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten

Canopy Growth, Tilray & Co.: So reagieren Cannabis-Aktien im Ausland auf die Legalisierung in Deutschland