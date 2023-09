Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Freitagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Tilray (ex Aphria)

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 3,05 USD.

Um 16:08 Uhr sprang die Tilray (ex Aphria)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 3,05 USD zu. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,12 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,08 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.873.207 Stück gehandelt.

Bei 5,12 USD markierte der Titel am 06.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 68,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2023 bei 1,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 103,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 184,19 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 169,16 USD in den Büchern standen.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q1 2024 wird am 06.10.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,165 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

