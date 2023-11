Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 1,81 USD.

Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte um 09:12 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,6 Prozent auf 1,81 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 511 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 64,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 17,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,13 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,49 Prozent auf 176,95 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.01.2024 veröffentlicht.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

