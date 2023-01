Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) steigt am Montagnachmittag stark

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 5,4 Prozent auf 2,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.619 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,10 EUR erreichte der Titel am 30.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 67,46 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (2,40 EUR). Mit einem Kursverlust von 9,81 Prozent würde die Tilray (ex Aphria)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 07.10.2022 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2022 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Tilray (ex Aphria) ein Ergebnis je Aktie von -0,08 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 153,21 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 168,02 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.01.2023 erwartet.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,251 USD einfahren.

