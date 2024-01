Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagmittag gesucht

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 2,39 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:02 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 2,39 USD. Bisher wurden heute 46.809 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 3,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 50,21 Prozent zulegen. Bei 1,50 USD fiel das Papier am 22.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 37,24 Prozent sinken.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 04.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 176,95 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 153,21 USD umgesetzt.

Am 09.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Tilray (ex Aphria) möglicherweise am 13.01.2025 präsentieren.

2024 dürfte Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

