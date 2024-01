Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,1 Prozent auf 2,37 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 2,37 USD. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,27 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 5.408.214 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 3,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie 58,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 176,95 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 153,21 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Tilray (ex Aphria) wird am 09.01.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 13.01.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

