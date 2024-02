Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Zuletzt konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,85 EUR.

Um 09:14 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der BMN-Sitzung um 2,3 Prozent auf 1,85 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 1,86 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tilray (ex Aphria)-Aktien beläuft sich auf 24.641 Stück.

Bei 3,28 EUR markierte der Titel am 02.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 77,05 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.06.2023 Kursverluste bis auf 1,37 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 193,77 USD im Vergleich zu 144,14 USD im Vorjahresquartal.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q3 2024 wird am 03.04.2024 erwartet.

Das im Jahr 2027 erwartete EPS beläuft sich bei der Tilray (ex Aphria)-Aktie auf 0,000 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

