Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) verteuert sich am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 2,48 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 2,48 USD. Bei 2,53 USD markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.372.559 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,40 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 37,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Abschläge von 39,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Tilray (ex Aphria)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 09.01.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 34,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 193,77 USD, während im Vorjahreszeitraum 144,14 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024 vorlegen. Am 15.04.2025 wird Tilray (ex Aphria) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,221 USD einfahren.

