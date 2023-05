Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Dienstagnachmittag tiefer

Um 16:08 Uhr rutschte die Tilray (ex Aphria)-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,2 Prozent auf 2,23 USD ab. Im Tief verlor die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,22 USD. Bei 2,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.315.120 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei einem Wert von 5,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.05.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 58,71 Prozent Luft nach oben. Bei 2,17 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 2,76 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tilray (ex Aphria) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 USD je Aktie gewesen. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 145,59 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,87 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -2,223 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

