Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Tilray (ex Aphria)-Papiere um 15:52 Uhr 2,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie bis auf 2,20 USD. Mit einem Wert von 2,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.319.795 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.09.2023 auf bis zu 3,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 64,25 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 27,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,90 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 188,34 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 145,59 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 24.07.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,288 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten