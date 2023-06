Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) zeigt sich am Mittag freundlich

Um 12:03 Uhr ging es für das Tilray (ex Aphria)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,61 EUR. Bei 1,66 EUR erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,61 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 45.697 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Bei 4,86 EUR erreichte der Titel am 05.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 203,08 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.06.2023 bei 1,53 EUR. Der aktuelle Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie ist somit 4,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 10.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,90 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,09 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,14 Prozent auf 145,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 151,87 USD gelegen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,223 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tilray (ex Aphria) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tilray (ex Aphria)

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com