Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag im Ausverkauf

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 7,6 Prozent auf 2,20 USD nach.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 11:57 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 7,6 Prozent auf 2,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 116.419 Tilray (ex Aphria)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,12 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tilray (ex Aphria)-Aktie. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 31,82 Prozent Luft nach unten.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,90 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 184,19 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,16 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 06.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,165 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind

Ausblick: Tilray (ex Aphria) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal