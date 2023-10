Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittag fester

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tilray (ex Aphria). Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 2,41 USD.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 2,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.637 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 06.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 5,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 52,93 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 37,76 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.07.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,90 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 184,19 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,16 USD umgesetzt.

Am 04.10.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Tilray (ex Aphria) veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 03.10.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD einfahren.

