Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 2,34 USD.

Um 16:08 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 2,34 USD ab. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,33 USD nach. Bei 2,42 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.571.761 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,12 USD) erklomm das Papier am 06.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 118,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 26.07.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) -0,90 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tilray (ex Aphria) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184,19 USD. Im Vorjahresviertel waren 169,16 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 04.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 03.10.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

NASDAQ-Titel Canopy Growth-Aktie mit Gewinnmitnahmen nach Rally-Modus: Aussicht auf Neueinstufung von Cannabis in den USA beflügelt

Tabak-Gigant Philip Morris plant offenbar Übernahme von Cannabis-Unternehmen Syqe Medical

Tilray mit Begrenzung der Verluste im Quartal - Tilray-Aktie an der NASDAQ im Aufwind