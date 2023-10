Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gibt am Vormittag ab

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 2,25 EUR abwärts.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 2,25 EUR. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,24 EUR nach. Bei 2,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.287 Tilray (ex Aphria)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2022 bei 4,86 EUR. Gewinne von 116,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,37 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 26.07.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2023 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,90 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 184,19 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 169,16 USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.10.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Tilray (ex Aphria)-Anleger Experten zufolge am 03.10.2024 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,166 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

