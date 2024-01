Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Kurs der Tilray (ex Aphria)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,03 EUR ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 11:27 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 2,03 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Tilray (ex Aphria)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,99 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,05 EUR. Bisher wurden heute 41.482 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2023 auf bis zu 3,28 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 61,54 Prozent Plus fehlen der Tilray (ex Aphria)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,37 EUR am 21.06.2023. Mit Abgaben von 32,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 04.10.2023 hat Tilray (ex Aphria) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,13 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 176,95 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 153,21 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tilray (ex Aphria) am 09.01.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 13.01.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tilray (ex Aphria) einen Verlust von -0,204 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

