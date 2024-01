Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Vormittag ins Minus

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 2,02 EUR ab.

Um 09:17 Uhr fiel die Tilray (ex Aphria)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 2,02 EUR ab. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,02 EUR nach. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 2,05 EUR. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 16.992 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 3,28 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 62,02 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 21.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,37 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 32,25 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tilray (ex Aphria) am 04.10.2023. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,13 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 176,95 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tilray (ex Aphria) 153,21 USD umgesetzt.

Am 09.01.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 13.01.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,204 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie in den Büchern stehen.

