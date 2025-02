Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit kräftigen Verlusten

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 6,5 Prozent auf 0,982 USD ab.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,5 Prozent auf 0,982 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging bis auf 0,972 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,000 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.075.587 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.04.2024 bei 2,965 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tilray (ex Aphria)-Aktie derzeit noch 201,935 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 0,972 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2025). Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 1,070 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tilray (ex Aphria) gewährte am 10.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 210,95 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,77 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 15.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 -0,185 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

