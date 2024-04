Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Tilray (ex Aphria)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 2,50 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tilray (ex Aphria) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 2,50 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 2,52 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,41 USD. Von der Tilray (ex Aphria)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 918.651 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 bei 3,40 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie somit 26,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,50 USD. Dieser Wert wurde am 22.06.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Tilray (ex Aphria)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tilray (ex Aphria) 0,000 USD aus.

Tilray (ex Aphria) ließ sich am 09.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 193,77 USD gegenüber 144,14 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.04.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Tilray (ex Aphria) rechnen Experten am 15.04.2025.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Tilray (ex Aphria) 2024 einen Verlust in Höhe von -0,221 USD ausweisen wird.

