Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag im Aufwind

Tilray (ex Aphria) im Blick

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tilray (ex Aphria) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,2 Prozent auf 2,11 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 4,2 Prozent auf 2,11 USD. Der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,13 USD zu. Mit einem Wert von 2,05 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 816.067 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,40 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,52 Prozent. Am 22.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,50 USD ab. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 40,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tilray (ex Aphria)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tilray (ex Aphria) am 09.04.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -1,90 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 188,34 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 145,59 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Tilray (ex Aphria) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,288 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent

Kursachterbahn bei Canopy Growth & Co.: Darum können Cannabis-Aktien die Gewinne nicht halten