Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Montagnachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 1,81 USD zu.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 1,81 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie legte bis auf 1,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 515.457 Tilray (ex Aphria)-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 3,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 88,37 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2023 Kursverluste bis auf 1,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

Am 09.04.2024 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 29.02.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tilray (ex Aphria) ein EPS von -1,90 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 188,34 Mio. USD – ein Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 145,59 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Tilray (ex Aphria) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen.

In der Tilray (ex Aphria)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,296 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Aurora Cannabis gehörte zuletzt zu den meist-geshorteten Aktien - die Gründe

Aktien von Tilray und Canopy knicken nach Kurssprung wieder ein: US-Regierung plant offenbar Lockerung von Marihuana-Regelung

Tilray enttäuscht mit Zahlenwerk - Tilray-Aktie -20 Prozent