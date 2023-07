Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 1,63 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 1,63 USD zu. Bei 1,64 USD erreichte die Tilray (ex Aphria)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,56 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.386.476 Tilray (ex Aphria)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 5,12 USD erreichte der Titel am 06.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 68,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,50 USD am 22.06.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.04.2023 lud Tilray (ex Aphria) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2023 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tilray (ex Aphria) 0,09 USD je Aktie generiert. Tilray (ex Aphria) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 145,59 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,87 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2023 dürfte Tilray (ex Aphria) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie: Tilray will inmitten der Konsolidierung am kanadischen Cannabismarkt HEXO kaufen

Tilray schreibt rote Zahlen - Tilray-Aktie nimmt an der NASDAQ deutlich ab

Ausblick: Tilray (ex Aphria) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse