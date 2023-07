Tilray (ex Aphria) Aktie News: Anleger schicken Tilray (ex Aphria) am Vormittag ins Minus

Tilray (ex Aphria) im Fokus

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tilray (ex Aphria) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 1,40 EUR.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:18 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 1,40 EUR. Bei 1,40 EUR markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 1,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 19.584 Tilray (ex Aphria)-Aktien.

Am 05.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tilray (ex Aphria)-Aktie 248,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.06.2023 bei 1,37 EUR. Derzeit notiert die Tilray (ex Aphria)-Aktie damit 1,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 10.04.2023 legte Tilray (ex Aphria) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 28.02.2023 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 145,59 USD in den Büchern – ein Minus von 4,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 151,87 USD erwirtschaftet hatte.

Die Tilray (ex Aphria)-Bilanz für Q4 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -2,222 USD je Tilray (ex Aphria)-Aktie.

